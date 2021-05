Napoli-Verona 1-1: la Fatal-Verona manda fuori dalla Champions gli azzurri (Di domenica 23 maggio 2021) Un Napoli spento e disattento non riesce a superare l’ostacolo Verona all’ultima di campionato. Per gli azzurri è Europa League Serata terribile per il Napoli. I padroni di casa non trovano la chiave per spuntarla contro un Verona mai domo e dicono addio alla Champions League. La partita La prima frazione di gioco vede il Verona molto chiuso ed abile a pressare il Napoli a tutto campo. I partenopei cercano con costanza le imbucate giuste ma l’ottima copertura di campo degli Scaligeri non offre spazi per le sortite offensive. Gli unici due brividi per parte giungono grazie a delle interessanti occasioni prima per Insigne e poi per Kalinic: il capitano azzurro si aggiusta bene il pallona al ... Leggi su zon (Di domenica 23 maggio 2021) Unspento e disattento non riesce a superare l’ostacoloall’ultima di campionato. Per gliè Europa League Serata terribile per il. I padroni di casa non trovano la chiave per spuntarla contro unmai domo e dicono addio allaLeague. La partita La prima frazione di gioco vede ilmolto chiuso ed abile a pressare ila tutto campo. I partenopei cercano con costanza le imbucate giuste ma l’ottima copertura di campo degli Scaligeri non offre spazi per le sortite offensive. Gli unici due brividi per parte giungono grazie a delle interessanti occasioni prima per Insigne e poi per Kalinic: il capitano azzurro si aggiusta bene il pallona al ...

