Napoli, torna l'emergenza rifiuti: alcune zone abbandonate al loro destino

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Negli ultimi giorni purtroppo sta tornando prepotentemente l'emergenza rifiuti in città. Grazie ad alcune segnalazioni è stato possibile individuare alcune zone di Napoli completamente invase dalla spazzatura come all'esterno dell'Ospedale Pellegrini. In Pignasecca, proprio a pochi metri dall'Ospedale la situazione è davvero incontrollabile. Eppure dovrebbe essere uno dei luoghi maggiormente controllati per una questione igienica. Invece le istituzioni sembrano spesso dimenticarsi di questo territorio. Stesso discorso vale per altre piazze del centro. Alcuni anonimi cittadini hanno infatti inviato tante foto di segnalazioni al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli che negli ultimi giorni ha provveduto a ...

