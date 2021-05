Napoli niente Champions. Il Verona pareggia al Maradona (Di domenica 23 maggio 2021) Napoli fuori dalla Champions League. Con il pareggio conseguito contro il Verona, la squadra azzurra, dopo aver disputato le ultime partite con il piglio giusto meritando la vittoria, oggi si è dovuta fermare davanti ad un Verona che ha meritato il pareggio, dominando nell’arco dei 90’ minuti il match. Pressing asfissiante e dominio a centrocampo hanno fatto la differenza per la squadra scaligera. La squadra di Gattuso ha fallito in maniera il match point al Maradona e regala la qualificazione alla massima competizione continentale al Milan -vincitore a Bergamo con l’Atalanta- ed alla Juve ha vinto a Bologna De Laurentiis perde i circa 50 milioni se la squadra avesse centrato la Champions e per il Napoli si prevede un futuro che vedrà la squadra azzurra ridimensionata ... Leggi su retecalcio (Di domenica 23 maggio 2021)fuori dallaLeague. Con il pareggio conseguito contro il, la squadra azzurra, dopo aver disputato le ultime partite con il piglio giusto meritando la vittoria, oggi si è dovuta fermare davanti ad unche ha meritato il pareggio, dominando nell’arco dei 90’ minuti il match. Pressing asfissiante e dominio a centrocampo hanno fatto la differenza per la squadra scaligera. La squadra di Gattuso ha fallito in maniera il match point ale regala la qualificazione alla massima competizione continentale al Milan -vincitore a Bergamo con l’Atalanta- ed alla Juve ha vinto a Bologna De Laurentiis perde i circa 50 milioni se la squadra avesse centrato lae per ilsi prevede un futuro che vedrà la squadra azzurra ridimensionata ...

