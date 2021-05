Napoli | migliaia di tifosi davanti allo stadio prima della sfida contro il Verona

(Di domenica 23 maggio 2021)Diego Maradona didi, accompagnati da fumogeni e cori, si sono presentati per sostenere la squadra in questi ultimi novanta minutistagioneil, decisivi per la lotta alla Champions League. “Anche in pandemia la nostra passione non andrà via” è uno degli striscioni che gli ultras hanno dedicato alla squadra di Gattuso, insieme a “Forza vinciamo che presto ci riabbracciamo” del gruppo Ultras 72 e una foto di Diego Armando Maradona con la scritta “The King”. SportFace.

Agenzia ANSA

...d'inizio di- Verona e i tifosi partenopei hanno voluto far sentire tutto il loro calore ai calciatori in vista della sfida che vale la qualificazione alla prossima Champions League....Da Milano a, passando per Venezia e Roma,di persone hanno assaporato i primi scampoli di estateDavanti allo stadio Diego Maradona di Napoli migliaia di tifosi, accompagnati da fumogeni e cori, si sono presentati per sostenere la squadra in questi ultimi novanta minuti della stagione contro il V ...Cresce l’attesa tra i tifosi azzurri per la sfida di stasera contro il Verona che vale la qualificazione alla Champions, una vera e propria finale insomma per il Napoli di Gattuso. Davanti allo stadio ...