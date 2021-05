Napoli, messaggio da brividi per Gattuso. ADL pensa a Conceicao. Brutta figura del Verona (Di domenica 23 maggio 2021) Napoli-Verona chiude il campionato di serie A, la sfida del Maradona sarà l’ultima partita in azzurro di Gennaro Gattuso. Le strade del tecnico calabrese e del patron De Laurentiis si separeranno definitivamente come srive l’edizione odierna del corriere dello sport: Gattuso SALUTA Napoli “Ma in questi 529 giorni, solo occasionalmente s’è avuta la sensazione che De Laurentiis e Gattuso potessero disegnare assieme un «progetto» che avesse prospettive accattivanti: era già lontani, dopo un mese e mezzo della loro fusione, verso gennaio 2020, e se Ancelotti non avesse trovato subito casa all’Everton, chissà cosa sarebbe successo; e poi a Verona, venti partite fa (perché l’andata con la Juventus è venuta dopo), la panchina ha vacillato, seriamente. L’armistizio è stato ... Leggi su napolipiu (Di domenica 23 maggio 2021)chiude il campionato di serie A, la sfida del Maradona sarà l’ultima partita in azzurro di Gennaro. Le strade del tecnico calabrese e del patron De Laurentiis si separeranno definitivamente come srive l’edizione odierna del corriere dello sport:SALUTA“Ma in questi 529 giorni, solo occasionalmente s’è avuta la sensazione che De Laurentiis epotessero disegnare assieme un «progetto» che avesse prospettive accattivanti: era già lontani, dopo un mese e mezzo della loro fusione, verso gennaio 2020, e se Ancelotti non avesse trovato subito casa all’Everton, chissà cosa sarebbe successo; e poi a, venti partite fa (perché l’andata con la Juventus è venuta dopo), la panchina ha vacillato, seriamente. L’armistizio è stato ...

