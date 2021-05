(Di domenica 23 maggio 2021)ildel.Ilpareggia contro il Verona ed è ufficialmente fuori dalla Champions League. La squadra di Gattuso fallisce clamorosamente il match point al Maradona, dando addio al quarto posto. A decidere, le reti di Rrahmani che la sblocca, e quella di Faraoni che chiude la gara sull’1-1. Un sfida, al terminequale, laha deciso di non rilasciare dichiarazioni nel post-gara. Non cambia, dunque, la linea delche resta inla 38esimadi Serie A.

ecodinapoli : @sscnapoli Ancelotti è tutta colpa sua. Lo ha consigliato lui.bTutto nasce da Ancelotti e dal non aver atteso la de… - Mediagol : #Napoli, la decisione della società: prosegue il silenzio stampa anche dopo l'ultima giornata di campionato - pepypolise : @ADeLaurentiis Presi buonasera. Penso sia arrivato il momento, per lei, di prendere una decisione importante. O tro… - BombaceRiccardo : @ADeLaurentiis @Napoli_Report Caro presidente questa tua decisione andava presa già da Gennaio. Oramai ci siamo co… - Napole_tano : @Andrea842631710 La vedo una cosa improbabile sinceramente. Anche perché ti ho detto,i precedenti ci sono,per quest…

Vediamo cheverrà presa su di me, io mi sono impegnato sempre al 100% per la squadra". Lo ... al termine della vittoria contro il Bologna che con il contemporaneo pareggio delha ...Una delle più interessanti gli è pervenuta dal, che non proseguirà il proprio rapporto con ... Nei prossimi giorni arriverà comunque unadefinitiva.Napoli, dopo il pareggio contro il Verona De Laurentiis ha dato il benservito a Gattuso con un messaggio su Twitter che ha scatenato i tifosi ..."Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te". Inizia così il messaggio condiviso da Aurelio De Laurentiis sul proprio profilo ...