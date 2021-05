Napoli in Champions | scaramanzia De Laurentiis | cosa farà al Maradona

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 maggio 2021) Aurelio Deseguirà ildalma con un pizzico di: eccoil presidente per laIlvuole conquistarsi un posto inLeague: per farlo la squadra di Gattuso (presumibilmente all’ultima panchina in azzurro) dovrà vincere contro il Verona in casa per non avere ulteriori preoccupazioni. Come riporta Repubblica, Aurelio Desarà alma metterà in atto un rito scaramantico: guarderà la gara in una saletta dello stadio e non direttamente dalle tribune, come fatto nelle ultime vittorie. L'articolo proviene da Calcio News 24.