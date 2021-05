Napoli | i convocati di Gattuso | out Koulibaly

(Di domenica 23 maggio 2021) Gennaroha diramato la lista deiin vista di-Verona Gennaro, allenatore del, ha reso noto l’elenco deiin vista dell’ultima partita di campionato contro il Verona. Assente, ancora ai box per infortunio. I: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Costanzo (maglia 38), Zedadka (3), D’Agostino (56). Idi #Verona https://t.co/eta9dEqGWR #ForzaSempre pic.twitter.com/hEsS5Zl61l — Official SSC(@ssc) May 23, 2021 L'articolo ...

La SSCha pubblicato la lista dei giocatorida Gattuso per la sfida contro l'Hellas Verona. Questa sera ilsarà impegnato nella sfida contro l'Hellas Verona allo Stadio Diego Armando ......domenicaVerona dovrebbe essere giocata da Alex Meret. Il duello è quello per un posto agli Europei: Roberto Mancini infatti ha inserito entrambi i portieri nella lista dei pre -per ...La Ssc Napoli ha reso noto l’elenco dei convocati per la gara contro il Verona, 38sima e ultima giornata del campionato di Serie A. Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario ...Stagione ufficialmente finita per Kalidou Koulibaly, il difensore azzurro che ha saltato le ultime sfide del Napoli a causa di un infortunio muscolare. A dispetto di quello che dirà il ...