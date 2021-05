Napoli | Edo De Laurentiis carica | «Un solo grido | Champions» – FOTO

(Di domenica 23 maggio 2021) Il vicepresidente del, Edoardo Dela squadra in vista della gara contro il Verona: il post social –Ilquesta sera si gioca la qualificazione inLeague: con una vittoria gli uomini di Gattuso sarebbero matematicamente inLeague coronando una rimonta da applausi. Il vicepresidente Edoardo Dela squadra attraverso i suoi profili social: «Un… Forza», le parole utilizzate dal figlio del presidente in vista della gara del Maradona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

