Napoli, De Laurentiis ha annunciato il futuro di Gattuso (Di domenica 23 maggio 2021) Gennaro Gattuso non è più l'allenatore della SSC Napoli. La notizia è ufficiale: Aurelio De Laurentiis lo saluta su Twitter. Il Napoli pareggia contro l'Hellas Verona e fallisce la qualificazione in Champions League. Il club partenopei conclude il campionato al quinto posto in classifica generale. Gli azzurri devono così accontentarsi della qualificazione diretta in Europa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

