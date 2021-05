Myanmar: Suu Kyi sarà in tribunale lunedì (Di domenica 23 maggio 2021) Mentre si attende per domani la deposizione in tribunale di Aung San Suu Kyi, qualche ora fa è avvenuto un attacco nella città di Moybe, in Myanmar, un commando di dissidenti armati ha assaltato la stazione di polizia nell’est del Paese. L’attacco ha registrato la morte di almeno 13 agenti di sicurezza, mentre altri 4 Leggi su periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) Mentre si attende per domani la deposizione indi Aung San Suu Kyi, qualche ora fa è avvenuto un attacco nella città di Moybe, in, un commando di dissidenti armati ha assaltato la stazione di polizia nell’est del Paese. L’attacco ha registrato la morte di almeno 13 agenti di sicurezza, mentre altri 4

