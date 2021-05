Moviola Sassuolo Lazio: l’episodio chiave del match (Di domenica 23 maggio 2021) l’episodio chiave del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Sassuolo Lazio l’episodio chiave della Moviola del match tra Sassuolo e Lazio, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Prontera. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021)delvalido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Prontera.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

paolo_risso : @LucaMarelli72 @Markino_22 Però, usando la stessa logica, anche l’intervento VAR in Genoa vs Sassuolo (goal annulla… - infoitsport : Moviola Parma Sassuolo: l'episodio chiave del match - infoitsport : Parma Sassuolo LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - sportface2016 : MOVIOLA - #ParmaSassuolo, follia di #Busi: rigore trasformato da #Locatelli, è 0-1 VIDEO - Sciortimax : @AntonelloAng @realvarriale Lui non ha capito una cosa. Il var NON è la moviola in campo. Ieri Irrati è intervenuto… -