Moviola Inter Udinese: l’episodio chiave del match (Di domenica 23 maggio 2021) l’episodio chiave del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Inter Udinese l’episodio chiave della Moviola del match tra Inter e Udinese, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Volpi. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021)delvalido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Volpi.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Juventus Women Inter: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live - junews24com : Juventus Women Inter: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live - NonCapiscer : @MarcoGuidi13 @RespectxAC_MT No Marco non devo insegnarti io che a competizione finita le moviole sono inutili .. a… - jfc247 : RT @SandroSca: Per 8 mesi stagione regolarissima (a parte Inter-Parma e Maresca in Udinese-Inter)con rigori ed errori ridicoli dovunque e l… - GGallese : RT @SandroSca: Per 8 mesi stagione regolarissima (a parte Inter-Parma e Maresca in Udinese-Inter)con rigori ed errori ridicoli dovunque e l… -