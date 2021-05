Advertising

qn_lanazione : Movida pomeridiana e alcol ai minori, denunciato titolare di un bar -

Ultime Notizie dalla rete : Movida pomeridiana

La Nazione

Blitz della polizia municipale di Viareggio in un bar del centro città: il titolare è stato denunciato per somministrazione di alcolici a minori, multato per violazione della normativa anti - Covid e ...La denuncia arriva da un nostro lettore che ieri sera si è avventurato nel centro di Oneglia imbattendosi in quel che restava dellae serale. Veramente un brutto biglietto da ...Blitz in borghese dei vigili dopo ore di continui viavai. I minorenni fermati dovranno presentarsi accompagnati dai genitori ...L’orologio corre, i bicchieri si svuotano e riempiono a raffica. È la prima serata (quasi) intera dopo mesi, ma per stare al passo con il coprifuoco incombente non ci si può attardare. Se per i tre qu ...