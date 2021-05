Movida fuori controllo a Napoli, violato il coprifuoco: caos e ingorghi dalle 2 all’alba (Di domenica 23 maggio 2021) Alcuni video amatoriali mostrano la situazione di caos nelle strade partenopee della Movida: centinaia di veicoli incolonnati alle 2 di notte, in totale violazione delle norme anti Covid Nonostante lo spostamento dell’orario di inizio coprifuoco, in diverse città italiane non sono mancate violazioni con annessi assembramenti nel corso del week-end. A Napoli un residente ha L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 23 maggio 2021) Alcuni video amatoriali mostrano la situazione dinelle strade partenopee della: centinaia di veicoli incolonnati alle 2 di notte, in totale violazione delle norme anti Covid Nonostante lo spostamento dell’orario di inizio, in diverse città italiane non sono mancate violazioni con annessi assembramenti nel corso del week-end. Aun residente ha L'articolo NewNotizie.it.

