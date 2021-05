Morto anche il bimbo di 9 anni ricoverato Funivia | una tragedia senza fine Provato per ore | medico straziato

(Di domenica 23 maggio 2021) Èil bambino di 9all'ospedale Regina Margherita di Torino dopo essere precipitato – insieme ad altre 14 persone - in una cabina dellaStresa-Mottarone nel Verbano. Lo riporta Repubblica. “Abbiamo fatto tutto il possibile ma dopo poche ore di tentativi non ce l'ha fatta", ha detto il direttore generale dell'ospedale informato dai medici che lo hanno seguito. Il bilancio delle vittime salirebbe così a 14, secondo le testimonianze del 118 e dei soccorritori. L'unico sopravvissuto sarebbe un altro bambino di 5, che però avrebbe riportato un trauma cranico, uno toracico-addominale e fratture agli arti inferiori. Sul luogo dell'incidente la sindaca di Stresa Marcella Severino che, parlando con i giornalisti presenti sul posto, ha detto: “Oggi non cerchiamo le cause, ...

Advertising

Pontifex_it : Apriamo anche oggi i nostri cuori al dono dello Spirito Santo, che ci fa sentire tutta la bellezza e la verità dell… - Valentinaterro4 : Leggo solo ora su #repubblica che nella tragedia della #funivia di #Stresa è morto anche un bimbo di due anni, il p… - 69gemelli : Morto anche uno dei bambini,non ci sono parole,solo RABBIA. In cielo un piccolo angelo in più????????#mottarone #stresa #funivia - brunamar14 : RT @annamariamoscar: - Ali1908Al : Stavo leggendo ora delle vittime e tra di loro c’era anche un bambino di appena 1 anno che è morto assieme ai suoi… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto anche

Trasportati a Torino in gravi condizioni, uno di loro èpoco dopo le 19 portando il bilancio ... "Per ora procediamo per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose , dobbiamo verificarela ...Poco dopo il bimbo più grande è. Del più piccolo, unico sopravvissuto alla tragedia e ... Tra le 14 vittime della tragedia ci sonoaltri bambini, ha rivelato in lacrime la sindaca di Stresa, ...E' morto anche il bimbo di 9 anni, inizialmente ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino, mentre un altro piccolo, di 5 anni, è in condizioni critiche. Tra i morti ci sono anche alcuni ...Secondo la prima ricostruzione, il cavo portante si è staccato all'altezza dell'ultimo pilastro e, nonostante dovrebbero esserci dispositivi di sicurezza, la cabinovia si è staccata. Un volo di una qu ...