Morto a 11 anni con la pistola del padre carabiniere: le indagini e lo strazio dei genitori (Di domenica 23 maggio 2021) Cascina, il bambino era solo in casa: la tragedia nella sua cameretta. L'arma custodita «in modo diligente». Sequestrati computer e webcam Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 23 maggio 2021) Cascina, il bambino era solo in casa: la tragedia nella sua cameretta. L'arma custodita «in modo diligente». Sequestrati computer e webcam

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni Incidente stradale a Vibo Valentia: Dennis muore a 18 anni Incidente mortale ieri sera lungo la ex Statale 522 nei pressi della frazione Bivona, nel comune di Vibo Valentia . A perdere la vita un ragazzo di 18 anni, Dennis Muzzi , di Vibo Marina. Il giovane era a bordo di una Lancia Y insieme ad un amico che si è scontrata con un'altra auto guidata da una ragazza. I soccorsi si sono rivelati inutili. I ...

Tragico incidente nel Modenese: muore a 46 anni poliziotto di Teramo La tragedia è avvenuta ieri sera verso le 18.30. Fabio Terzilli, 46 anni, agente della polizia di Stato, originario di Teramo , ma residente da anni a Carpi, stando a quando si è appreso, viaggiava in sella alla sua moto Yamaha e stava percorrendo la tangenziale del Cibeno - nel Modenese - quando, all'incrocio con via Lago d'Idro, si è ...

Morto a 11 anni dopo lo sparo, tragedia senza un perché LA NAZIONE IIncidente funivia sul Mottarone, i precedenti più gravi Quello del 9 marzo 1976, vicino alla stazione sciistica di Cavalese è il più terribile disastro accaduto a una funivia italiana. Il cavo di supporto in acciaio si ruppe in una delle ultime corse della ...

Strage funivia Stresa-Mottarone: oltre 10 morti, 2 bambini gravi. Riaperta un mese fa Strage sulla funivia Stresa-Mottarone, sul lago Maggiore in Piemonte, precipitata a 300 metri dall’arrivo: oltre 10 persone morte sul colpo. Due bambini di 9 e 5 anni, in codice rosso, sono stati tras ...

