Moneta D'oro F1: l'asta benefica che sostiene i bambini (Di domenica 23 maggio 2021) Una Moneta D'oro con il ritratto della leggenda della Formula 1 Michael Schumacher è stata battuta all'asta per una buona causa ai margini del weekend del Gran Premio di Monaco. La Formula 1 si è da sempre impegnata per con azioni solidali a sostegno dei più deboli. Anche lo sport serve a sensibilizzare le persone verso la sofferenza e dare il proprio contributo può regalare un sorriso a chi lotta ogni giorno. Conosciamo meglio la Moneta D'oro F1. I piloti Alfa Romeo sulle prove libere e qualifiche Moneta D'oro F1: Schumacher è il volto della campagna solidale? Forgiata da un chilogrammo di oro puro che vede ritratto la vera leggenda della Formula 1: la Moneta D'oro di Michael Schumacher. Il pezzo unico è stato donato ...

