Moggi mercato panchine: "Gattuso ha accettato la Lazio: ADL, regala Allegri ai tifosi con la Champions"

Moggi afferma che Gattuso lascia Napoli perché ha accettato la Lazio, e De Laurentiis sarebbe pronto a regalare Allegri ai tifosi

Ultime Notizie dalla rete : Moggi mercato Moggi annuncia: "Gattuso ha accettato la Lazio, ADL regala ai tifosi Allegri" Calciomercato Napoli - Luciano Moggi scrive su Libero del futuro di Gennaro Gattuso che lascerà Napoli per firmare con la Lazio . Luciano Moggi parla del mercato delle panchine: 'De Laurentiis potrebbe regalare Massimiliano Allegri ai tifosi con la Champions, Gattuso si trasferirà alla Lazio di Lotito e Tare per sostituire Inzaghi, che ...

