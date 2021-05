Moggi è sicuro | «Allegri al Napoli | Gattuso alla Lazio e Inzaghi alla Fiorentina»

(Di domenica 23 maggio 2021) Lucianosul valzer di allenatori della prossima stagione: ecco le dichiarazioni dell’ex dg della Juve Luciano, dalle colonne di Libero, parla del valzer di allenatori che potrebbe esserci nella prossima stagione. Le sue parole. «Gennarovuole lasciare in dote la Champions a De Laurentiis ed ai tifosi napoletani (ai quali il patron potrebbe regalare Massimilianocome “riparazione”) prima di trasferirsidi Lotito e Tare per sostituire. Simoneprenderebbe il posto di Iachini». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sono in tanti a dare per certo l'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli al posto del partente Gattuso, vicino alla Lazio.
Luciano Moggi è sicuro sul valzer di allenatori della prossima stagione: ecco le dichiarazioni dell'ex dg della Juve Luciano Moggi, dalle colonne di Libero, parla del valzer di allenatori che potrebbe ...