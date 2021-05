Miwa Energia | tonfo a Salerno | la capolista si impone con 15 punti di scarto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLaCestistica Benevento torna a bocca asciutta dalla trasferta didove ha affrontato ladel girone B. Una partita decisamente a senso unico che ha visto gli uomini di Coach Manduto provare a mettere in cassaforte la gara già nel primo quarto, chiudendolo sul 22-13. Nessuna reazione importante nella seconda frazione di gioco con lache lascia a De Martino e compagni altri 4e va negli spogliatoi con un distacco di 13. Al rientro in campo si intravedono sprazzi di rimonta che lasciano ben sperare. I cinghiali sanniti ingranano la marcia chiudendo il terzo quarto con un saldo positivo di 5, non abbastanza però per una squadra forte come. Con Pleikys ...