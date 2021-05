Milano, migliaia di tifosi dell’Inter radunati fuori dallo stadio San Siro per festeggiare lo scudetto (Di domenica 23 maggio 2021) A pochi minuti dall’inizio dell’ultima partita della stagione 20/21 di Serie A, migliaia di tifosi nerazzurri arrivati da tutta Italia si sono radunati fuori dallo stadio San Siro, per festeggiare e incontrare i loro beniamini al termine della gara con l’Udinese (terminata 5-1). La festa scudetto della tifoseria interista è iniziata nella mattinata ed è proseguita con l’accoglienza dei giocatori sul pullman tra tra cori, fumogeni e bandiere L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) A pochi minuti dall’inizio dell’ultima partita della stagione 20/21 di Serie A,dinerazzurri arrivati da tutta Italia si sonoSan, pere incontrare i loro beniamini al termine della gara con l’Udinese (terminata 5-1). La festadella tifoseria interista è iniziata nella mattinata ed è proseguita con l’accoglienza dei giocatori sul pullman tra tra cori, fumogeni e bandiere L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

TgrRaiLombardia : A Milano davanti a Sansiro sta per iniziare la festa #scudetto per l' #Inter19 . Migliaia di tifosi attendono l'arr… - Japan65Rita : Festa Inter: migliaia tifosi fuori San Siro per l'arrivo della squadra - ABosurgi : RT @rep_milano: Festa Inter: migliaia tifosi fuori San Siro per l'arrivo della squadra - romi_andrio : RT @rep_milano: Festa Inter: migliaia tifosi fuori San Siro per l'arrivo della squadra - rep_milano : Festa Inter: migliaia tifosi fuori San Siro per l'arrivo della squadra -