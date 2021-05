Milan, tifosi presenti a Milanello prima della partenza per Bergamo – VIDEO (Di domenica 23 maggio 2021) Le immagini dei tifosi del Milan presenti questa mattina a Milanello. La squadra partirà tra poco per la trasferta di Bergamo Centinaia di tifosi del Milan si sono ritrovati questa mattina a Milanello prima della partenza della squadra per Bergamo. La sfida con l’Atalanta sarà decisiva per la qualificazione in Champions League che per i rossoneri manca da otto anni. Il popolo ha voluto fare sentire la propria voce questa mattina dopo una stagione di sacrificio della squadra di Pioli a cui manca, per ora, l’acuto finale. Di seguito le immagini del popolo rossonero in festa a caricar la squadra, impegnata questa sera a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Le immagini deidelquesta mattina aello. La squadra partirà tra poco per la trasferta diCentinaia didelsi sono ritrovati questa mattina aellosquadra per. La sfida con l’Atalanta sarà decisiva per la qualificazione in Champions League che per i rossoneri manca da otto anni. Il popolo ha voluto fare sentire la propria voce questa mattina dopo una stagione di sacrificiosquadra di Pioli a cui manca, per ora, l’acuto finale. Di seguito le immagini del popolo rossonero in festa a caricar la squadra, impegnata questa sera a ...

