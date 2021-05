Milan, Maldini: «Champions, ci crediamo. Il club ha chiesto tante cose» (Di domenica 23 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Maldini ha così parlato a pochi minuti dal match decisivo tra Atalanta e Milan di questa sera Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Maldini ha così parlato a pochi minuti dal match decisivo tra Atalanta e Milan di questa sera: Champions LEAGUE – «Ci crediamo. Speriamo di chiudere un cerchio oggi a Bergamo. Dopo quello che abbiamo fatto non arrivare in Champions sarebbe un grande peccato. Una squadra per diventare davvero forte deve diventare più stabile. Su questo bisogna ancora lavorare». RICHIESTE SOCIETA’ – «La società ci ha chiesto tante cose e le abbiamo fatte praticamente tutte. Non arrivare in Champions sarebbe un grande peccato, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paoloha così parlato a pochi minuti dal match decisivo tra Atalanta edi questa sera Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paoloha così parlato a pochi minuti dal match decisivo tra Atalanta edi questa sera:LEAGUE – «Ci. Speriamo di chiudere un cerchio oggi a Bergamo. Dopo quello che abbiamo fatto non arrivare insarebbe un grande peccato. Una squadra per diventare davvero forte deve diventare più stabile. Su questo bisogna ancora lavorare». RICHIESTE SOCIETA’ – «La società ci hae le abbiamo fatte praticamente tutte. Non arrivare insarebbe un grande peccato, ...

