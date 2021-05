Milan | centinaia di tifosi a Milanello per motivare la squadra

(Di domenica 23 maggio 2021) Per ladi Pioli la sfida con l’Atalanta sarà decisiva per l’accesso alla prossima Champions League. Idelnon hanno voluto far mancare il proprio sostegno, insi sono ritrovati questa mattina aello, prima della partenza dellaper Bergamo, peril gruppo in vista dell’importante impegno: cori, bandiere, striscioni, i gruppi organizzati del tifo hanno fatto la loro parte per cercare di incentivare la. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

