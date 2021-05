(Di domenica 23 maggio 2021) Nella notte un giovane di 23 anni originario della Guinea, trattenuto presso il CPR die collocato in isolamento per motivi sanitari a tutela della salute degli altri ospiti, si e' tolto la vita L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Migranti: 23enne guineiano suicida nel Cpr di Torino -

Firenze Post

