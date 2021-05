Migrante 23enne si suicida impiccandosi | 15 giorni fa era stato aggredito da 3 persone

(Di domenica 23 maggio 2021) Un ragazzo di 23 anni ospite del Cpr di Torino si è tolto la vita nella notte per ragioni da chiarire. Aveva subito una violenta aggressione pochifa Ha utilizzato delle lenzuola per togliersi la vita. È accaduto a Torino dove unsi èto nel Cpr di corso Brunelleschi, nella stanza nella L'articolo NewNotizie.it.

fabioferrero71 : Si è ucciso il migrante 23enne brutalmente aggredito a Ventimiglia: il dramma nel Cpr di Torino - BabboleoNews : Si è tolto la vita oggi il giovane migrante che lo scorso 9 maggio era stato aggredito in strada a #Ventimiglia. Il… -

Secondo la ricostruzione dei fatti il, del quale era stata accertata l'irregolare presenza ... Una volta identificato le autorità hanno scoperto che lo scorso 9 maggio il, mentre si ...23 Maggio 2021 - 18:34 - Imperiapost Si è tolo la vita ilguineano vittima, il 9 maggio, di una brutale ...Due settimane fa era stato vittima di un'aggressione mentre si trovava ad Imperia. Questa notte si è suicidato nella sua cella nel CPR di Torino ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.