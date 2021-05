Migliaia di tifosi dell'Inter fuori San Siro prparano la festa scudetto (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Sono già in Migliaia tifosi dell'Inter presenti fuori lo stadio San Siro per la festa scudetto in occasione dell'ultima gara di campionato in programma alle 15 contro l'Udinese. Un bagno di folla, fatto di bandiere, fumogeni e cori, ha accolto l'arrivo dei bus con la squadra. Rispetto allo scorso 8 maggio prima del match con la Sampdoria, la situazione è stata contenuta evitando l'invasione della strada da parte dei tifosi perché i funzionari dell'ordine pubblico della Questura hanno schierato un cordone di sicurezza lungo via Achille composto da un lato dai mezzi e dall'altro dai poliziotti del Reparto mobile e i Carabinieri della Cio con caschi ... Leggi su agi (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Sono già inpresentilo stadio Sanper lain occasione'ultima gara di campionato in programma alle 15 contro l'Udinese. Un bagno di folla, fatto di bandiere, fumogeni e cori, ha accolto l'arrivo dei bus con la squadra. Rispetto allo scorso 8 maggio prima del match con la Sampdoria, la situazione è stata contenuta evitando l'invasionea strada da parte deiperché i funzionari'ordine pubblicoa Questura hanno schierato un cordone di sicurezza lungo via Achille composto da un lato dai mezzi e dall'altro dai poliziotti del Reparto mobile e i Carabinieria Cio con caschi ...

