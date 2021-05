“Mi ricorderò di te” Superenalotto | il gesto del vincitore dopo la vincita record da 156 milioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 maggio 2021) 156di euro. Avete letto bene: centocinquantaseidi euri. La quartapiù alta di sempre. A tanto ammonta la spropositataalavvenuta a Montappone nell’estrazione di sabato 22 maggio. Un “6” che non usciva da luglio 2020, ecco il motivo delle proporzioni, onestamente anche difficili da immaginare, del premio. Tutto è arrivato, pensato un po’, con una ‘misera’ schedina da 2 euro, altro che sistemi matematici e cervellotici. In un paesino di appena 1600 anime sperduto nelle Marche, Montappone appunto, in provincia di Fermo. Ovviamente già nella mattinata di domenica il paesello è diventato meta per giornalisti e curiosi. Una fortuna del genere può dare alla testa, ma, nel dubbio, meglio farci una capatina, sia mai che la dea bendata sia rimasta in zona. Il ...