"Mi fa orrore": caso-droga all'Eurovision, Maneskin a Che tempo che fa. Fabio Fazio incredulo (Di domenica 23 maggio 2021) “La polemica su di voi mi fa orrore, voglio esprimervi tutto il mio affetto”: Fabio Fazio si è rivolto così ai Maneskin, suoi ospiti a Che tempo che fa su Rai 3, in merito alla voce secondo cui il frontman Damiano avrebbe sniffato cocaina poco prima della premiazione all'Eurovision. "Quello che hanno detto su di voi è una stupidaggine – ha continuato il conduttore, sostenuto anche da Luciana Littizzetto -. A parte il fatto che vuol dire che non li conoscono”. Poi Fazio ha spiegato la dinamica: “Damiano si è chinato per togliere i cocci di un bicchiere che si era rotto. Chi di voi l'ha rotto?”. “Thomas, è quello maldestro del gruppo”, hanno risposto i Maneskin. Il conduttore, incredulo, ha proseguito: “Ci sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) “La polemica su di voi mi fa, voglio esprimervi tutto il mio affetto”:si è rivolto così ai, suoi ospiti a Cheche fa su Rai 3, in merito alla voce secondo cui il frontman Damiano avrebbe sniffato cocaina poco prima della premiazione all'. "Quello che hanno detto su di voi è una stupidaggine – ha continuato il conduttore, sostenuto anche da Luciana Littizzetto -. A parte il fatto che vuol dire che non li conoscono”. Poiha spiegato la dinamica: “Damiano si è chinato per togliere i cocci di un bicchiere che si era rotto. Chi di voi l'ha rotto?”. “Thomas, è quello maldestro del gruppo”, hanno risposto i. Il conduttore,, ha proseguito: “Ci sono ...

Advertising

gancillo1 : @AAtheMerciless @dusolina_e @rulajebreal @ksnt63 Non è che per caso hai degli schiavi che raccolgono i pomodori nei… - GiuseppeGp86g : @demauroco Hai ragione,,, Nella cripta, Il mistero del cimitero, La tomba, L'orrore nel cimitero. I primi racconti… - Imspeakingtou : @barb_edwire Sapevo di Eliogabalo, ma non che fossero stati trovate anche testimonianze di persone transgender fin… - ernesto_aloia : @pistelligoffr no, non era uno su dieci disertori, era uno su dieci soldati di un determinato battaglione. scelti a… - lomestars : RT @KoenigLaurin: 'Perché altrimenti la gente tornerà a godersi queste libertà in ogni caso' . Orrore! -