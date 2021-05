Meteo, Italia ancora divisa in due: ecco dove resiste il maltempo (Di domenica 23 maggio 2021) L’Italia è ancora divisa in due, piogge e rovesci al Nord, clima estivo al Sud, sono queste le principali previsioni Meteo per oggi, domenica 23 maggio, secondo i dati forniti dall’Aeronautica Militare, dal Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e dal Meteorologo Mario Giuliacci Iniziamo con i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera di sabato 22 maggio e valido per tutta la giornata di oggi domenica 23 maggio. La cartina dell’Italia è completamente verde e pertanto non sono presenti avvisi di Meteo avverso ed allerta specifiche nei singoli settori dell’Italia. Anche per la giornata di domani, domenica #23maggio, non sono previsti fenomeni Meteo-idro ... Leggi su ck12 (Di domenica 23 maggio 2021) L’in due, piogge e rovesci al Nord, clima estivo al Sud, sono queste le principali previsioniper oggi, domenica 23 maggio, secondo i dati forniti dall’Aeronautica Militare, dal Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e dalrologo Mario Giuliacci Iniziamo con i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera di sabato 22 maggio e valido per tutta la giornata di oggi domenica 23 maggio. La cartina dell’è completamente verde e pertanto non sono presenti avvisi diavverso ed allerta specifiche nei singoli settori dell’. Anche per la giornata di domani, domenica #23maggio, non sono previsti fenomeni-idro ...

