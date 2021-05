Meteo Italia al 7 giugno: prima AFA d’Estate (Di domenica 23 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Il quadro Meteo climatico, sulle nostre regioni, sta cambiando. Fino a qualche giorno fa si parlava di ben altre situazioni, è bene rimarcarlo, ma i modelli matematici di previsione ci dicono che l’Estate inizierà a farci visita. Parliamo di un consolidamento importante dell’Alta Pressione, collocabile nella prima decade di giugno. Consolidamento perché a differenza delle precedenti fiammate dovrebbe riuscire a garantire condizioni di stabilità atmosferica per diversi giorni. Tutto dipenderà, giusto evidenziarlo, dalla dislocazione delle depressioni sullo scacchiere continentale, difatti affinché il bel tempo sia in grado di persistere è necessario che l’attività ciclonica prediliga altre zone rispetto al bacino del Mediterraneo. O comunque che non sia in grado di estendersi, ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 23 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Il quadroclimatico, sulle nostre regioni, sta cambiando. Fino a qualche giorno fa si parlava di ben altre situazioni, è bene rimarcarlo, ma i modelli matematici di previsione ci dicono che l’Estate inizierà a farci visita. Parliamo di un consolidamento importante dell’Alta Pressione, collocabile nelladecade di. Consolidamento perché a differenza delle precedenti fiammate dovrebbe riuscire a garantire condizioni di stabilità atmosferica per diversi giorni. Tutto dipenderà, giusto evidenziarlo, dalla dislocazione delle depressioni sullo scacchiere continentale, difatti affinché il bel tempo sia in grado di persistere è necessario che l’attività ciclonica prediliga altre zone rispetto al bacino del Mediterraneo. O comunque che non sia in grado di estendersi, ...

