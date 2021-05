Meteo ecco il CALDO AFRICANO al PICCO | seguirà FORTE Maltempo

(Di domenica 23 maggio 2021) Un sistema perturbato, collegato ad un’estesa depressione attiva a ridosso della Gran Bretagna, avanza a grandi falcate verso levante, in seno ad una stretta saccatura protesa sulla Penisola Iberica. L’Italia è raggiunta dagli avamposti del fronte. Il ramo attivo del sistema frontale raggiungerà il Nord Italia nelle prime ore di lunedì, per poi propagarsi anche a parte delle regioni centrali. Piogge e temporali si disporranno dal nord Sardegna verso Liguria, Toscana Settentrionale e in estensione alla Val Padana e al Triveneto. Italia divisa tra ile una perturbazione sino ad inizio settimanaQuesto peggioramentoverrà a contrapporsi con l’anticiclone, che proprio ad inizio settimana toccherà il culmine sul Sud Italia. Le correnti calde ad alimentare l’anticiclone porteranno un’ulteriore ...

Ancora nuvole, con qualche spiraglio di sole, per la giornata di oggi, domenica 23 maggio, in provincia di Ravenna.la previsionidel sito Arpae Emilia Romagna: al mattino sulla costa cielo velato per nubi alte, sui rilievi nuvolosità variabile; nel pomeriggio sulla costa sereno o poco nuvoloso, sui ...Finale di Maggio ricco di sorprese, come sarà? - grafica CentroItaliano L'estate si avvicina tra maltempo e alta pressione,chi la spunterà Penultimo weekend di maggio che vede sicuramente un clima più caldo rispetto alla scorsa settimana con ...