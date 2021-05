Messa Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione per la Pentecoste (Di domenica 23 maggio 2021) Messa Papa Francesco Pentecoste streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione Oggi, domenica 23 maggio 2021, in occasione della solennità della Pentecoste, Papa Francesco presiede una Messa dalla Basilica Vaticana di San Pietro. La celebrazione si terrà oggi, 23 maggio, Solennità di Pentecoste, alle ore 10.00, nella basilica di San Pietro, con un accesso limitato di fedeli. Ma dove vedere la Messa di Papa Francesco di oggi per la festa di Pentecoste in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021)tv:laOggi, domenica 23 maggio 2021, in occasione della solennità dellapresiede unadalla Basilica Vaticana di San Pietro. Lasi terrà oggi, 23 maggio, Solennità di, alle ore 10.00, nella basilica di San Pietro, con un accesso limitato di fedeli. Maladidi oggi per la festa diintv e in? Ecco tutte le ...

Advertising

daniele19921 : RT @SandroEvangel15: @MauroLeonardi3 Una messa per la pace nel mondo per la fine della pandemia per i malati per le persone bisognose per i… - devouis : mamma mi ha chiamata perché ha sentito papà e lui le ha detto che mi chiamerà per chiedermi se il mese prossimo lo… - SandroEvangel15 : @MauroLeonardi3 Una messa per la pace nel mondo per la fine della pandemia per i malati per le persone bisognose pe… - Agenparl : Palermo, messa per le vittime delle stragi di 29 anni fa - - Lopinionista : Pentecoste: origine, significato e dove seguire la Messa celebrata dal Papa -