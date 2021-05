Messa oggi in tv domenica 23 maggio su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 23 maggio 2021) Il programma della Santa Messa che sarà visibile su TV2000 nella giornata di oggi domenica 23 maggio. Numeri ristretti a causa della pandemia quest’anno e dunque per ridurre il rischio di contagio di Covid-19 nelle chiese gli ingressi sono contingentati. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, sono tre le messe che verranno trasmesse nel corso della giornata. Primo appuntamento alle ore 7, alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 18:00 – Rosario in diretta da Lourdes ore 19:00 – Santa Messa ore ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Il programma della Santache sarà visibile sunella giornata di23. Numeri ristretti a causa della pandemia quest’anno e dunque per ridurre il rischio di contagio di Covid-19 nelle chiese gli ingressi sono contingentati. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, sono tre le messe che verranno trasmesse nel corso della giornata. Primo appuntamento alle ore 7, alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 18:00 – Rosario inda Lourdes ore 19:00 – Santaore ...

