Messa in Tv oggi domenica 23 maggio 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 23 maggio 2021) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 23 maggio 2021. Alle ore 9.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa dalla Basilica Vaticana celebrata da Papa Francesco in occasione della Pentecoste. Alle 12 c’è la Recita Regina Coeli da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasMessa in tv ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) Dove guardare lain Tv? Per tutti i fedeli che desiderano seguire lain televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per23. Alle ore 9.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santadalla Basilica Vaticana celebrata da Papa Francesco in occasione della Pentecoste. Alle 12 c’è la Recita Regina Coeli da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santain live. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasin tv ...

