Mercato immobiliare Italia 2020 | cresce l’età media di acquirenti e venditori

MILANO – In Italia tra il 2015 e il 2020 l'età media degli acquirenti è aumentata di 1,5 anni, si passa infatti da 41,6 anni a 43,1 anni. Il dato emerge dall'analisi condotta dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa sulle compravendite effettuate attraverso le agenzie attive sul territorio nazionale. Il 2020 evidenzia comunque un lieve ribasso dell'età media rispetto al 2019 quando arrivava a 43,6 anni. Nell'ultimo anno, infatti, si registra un aumento della percentuale di acquisto da parte di persone con un'età compresa tra 18 e 34 anni, spinti anche da una maggiore facilità di accesso al credito. Per quanto riguarda i venditori l'età media nel 2020 è di 55,5 anni, anche in questo caso ...

