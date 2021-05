"Mentre ero in tv con Baudo, un incubo". Heather Parisi, dramma privato: botte e umiliazioni, chi era il mostro (Di domenica 23 maggio 2021) Anni di violenze fisiche, morali e psicologiche. Heather Parisi affida al Corriere della Sera la sua drammatica confessione. Nel suo migliore periodo professoionale, quello di Fantastico e del successo nella tv italiana, la ballerina americana viveva in realtà un incubo: "All'inizio, arrivata in Italia, mi sono fidata di un uomo. Ma non ero la brutta gallina americana stupida che lui mi voleva far credere, ero bella dentro, avevo un cuore bello, ero solo molto infelice da tanti anni. Ballavo a Fantastico con Jane Fonda, con Elton John, ma ero insicura". Non era amore, ma un rapporto tossico. "Mi diceva: se te ne vai, ti arrestano, sei straniera, sei stupida, chi vuoi che ti creda? Ho trovato la forza di andarmene durante Fantastico 4, anche se non avevo soldi, niente". Heather ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Anni di violenze fisiche, morali e psicologiche.affida al Corriere della Sera la suatica confessione. Nel suo migliore periodo professoionale, quello di Fantastico e del successo nella tv italiana, la ballerina americana viveva in realtà un: "All'inizio, arrivata in Italia, mi sono fidata di un uomo. Ma non ero la brutta gallina americana stupida che lui mi voleva far credere, ero bella dentro, avevo un cuore bello, ero solo molto infelice da tanti anni. Ballavo a Fantastico con Jane Fonda, con Elton John, ma ero insicura". Non era amore, ma un rapporto tossico. "Mi diceva: se te ne vai, ti arrestano, sei straniera, sei stupida, chi vuoi che ti creda? Ho trovato la forza di andarmene durante Fantastico 4, anche se non avevo soldi, niente"....

