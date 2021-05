“Me sto a sentì male”, la reazione della fidanzata di Damiano per la vittoria all’Eurovision (Di domenica 23 maggio 2021) Da qualche settimana Damiano David, frontman dei Maneskin, ha reso nota la sua relazione con Giorgia Soleri. “Dopo 4 anni si può dire, no?” così il cantante 22enne è uscito allo scoperto e ha svelato l’identità della sua fidanzata su Instagram. E ora che la loro storia d’amore è pubblica lei non deve più nascondere l’entusiasmo per la bravura e il talento del suo ragazzo. Giorgia Soleri ha seguito l’Eurovision Song Contest 2021 e al momento della vittoria dei Maneskin ha esultato: “Me sto a sentì male. Ora mi riprendo. Non esistono parole per esprimere quanto io sia felice e fiera“. Su Instagram l’influencer 25enne ha commentato il traguardo del fidanzato nella competizione canora europea: “I migliori. Ora lo sa tutta l’Europa“. “Fisso lo schermo cercando di capire se ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021) Da qualche settimanaDavid, frontman dei Maneskin, ha reso nota la sua relazione con Giorgia Soleri. “Dopo 4 anni si può dire, no?” così il cantante 22enne è uscito allo scoperto e ha svelato l’identitàsuasu Instagram. E ora che la loro storia d’amore è pubblica lei non deve più nascondere l’entusiasmo per la bravura e il talento del suo ragazzo. Giorgia Soleri ha seguito l’Eurovision Song Contest 2021 e al momentodei Maneskin ha esultato: “Me sto a. Ora mi riprendo. Non esistono parole per esprimere quanto io sia felice e fiera“. Su Instagram l’influencer 25enne ha commentato il traguardo del fidanzato nella competizione canora europea: “I migliori. Ora lo sa tutta l’Europa“. “Fisso lo schermo cercando di capire se ...

