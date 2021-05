Mattarella | scontri fra magistrati minano il prestigio della giustizia Nuovo altolà del Presidente

Advertising

Ad essi si ispira il lavoro tenace di tanti magistrati, presidio di legalità - ha detto- . A figure di magistrati come loro la società civile guarda con riconoscenza. Vi guarda come ...Ad essi si ispira il lavoro tenace di tanti magistrati, presidio di legalità " ha detto- . A figure di magistrati come loro la società civile guarda con riconoscenza. Vi guarda come ...PALERMO (ITALPRESS) – Il 29esimo anniversario della strage di Capaci, con il ricordo di Giovanni Falcone e di tutte le vittime della mafia, è stata anche l’occasione per il capo dello Stato di ribadir ...«È sempre di grande significato ritrovarsi nel bunker, un luogo di grande valenza simbolica, dove lo Stato ha assestato importanti colpi ...