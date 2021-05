Mattarella ricorda Falcone: «Le liti minano la credibilità della magistratura» L’anniversario: 29 anni fa la strage di Capaci (Di domenica 23 maggio 2021) La cerimonia nell’aula bunker del carcere di Palermo per il 29esimo anniversario della strage di Capaci. I nomi delle vittime lette davanti all’albero Falcone, sotto la quale verrà collocata la statua «L’attesa» dell’artista Peter Demetz Leggi su corriere (Di domenica 23 maggio 2021) La cerimonia nell’aula bunker del carcere di Palermo per il 29esimoversariodi Capaci. I nomi delle vittime lette davanti all’albero, sotto la quale verrà collocata la statua «L’attesa» dell’artista Peter Demetz

