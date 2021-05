Mattarella “Non esistono zone grigie | o contro la mafia o si è complici”

(Di domenica 23 maggio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Laesiste tuttora, non è stata sconfitta. Estende i suoi tentacoli nefasti in attività illecite e insidiose anche a livello internazionale, per questo è necessario tenere la guardia alta e attenzione vigile. Ma la condanna popolare, ampia e possente, ha respinto con efficacia i crimini e i metodi della. Nessuna zona grigia, nessuna omertà nè tacita connivenza: o si stalao si èdei mafiosi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, intervenuto nell'aula bunker del carcere Ucciardone durante la cerimonia per le stragi di Capaci e via d'Amelio. “Lateme le sentenze dei tribunali ma vede anche come grave pericolo la condanna da parte di uomini liberi e coraggiosi. Ha paura di forze ...

Così il Capo dello Stato, Mattarella, nel bunker dell'Ucciardone, a Palermo, per la giornata in ricordo delle vittime delle stragi. 'Nessuna zona grigia, nessuna omertà, o si sta contro la mafia o si è complici dei mafiosi, non ci sono alternative'. Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella risuonano nell'aula bunker in ricordo delle vittime delle stragi. 'La mafia non è invincibile e può essere sconfitta'.