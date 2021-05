Mattarella a 29 anni da Capaci: «Se la magistratura perde credibilità indebolisce la lotta alle mafie» (Di domenica 23 maggio 2021) «Sentimenti di contrapposizione, contese, divisioni, polemiche all’interno della magistratura, minano il prestigio e l’autorevolezza dell’Ordine Giudiziario» «È sempre di grande significato essere in quest’aula, dove la Repubblica ha assestato colpi di grandi rilievo alla mafia». Inizia così il discorso dall’aula bunker di Palermo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a 29 anni dalla strage di Capaci. «L’onda di sdegno e di commozione generale, suscitata dopo i gravissimi attentati a Falcone e a Borsellino, il grido di dolore e di protesta che si è levato dagli italiani liberi e onesti è diventato movimento, passione, azione. Hanno messo radici solide nella società. Con un lavorio paziente e incessante, hanno contribuito a spezzare le catene della paura, della reticenza, dell’ambiguità, del ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) «Sentimenti di contrapposizione, contese, divisioni, polemiche all’interno della, minano il prestigio e l’autorevolezza dell’Ordine Giudiziario» «È sempre di grande significato essere in quest’aula, dove la Repubblica ha assestato colpi di grandi rilievo alla mafia». Inizia così il discorso dall’aula bunker di Palermo del Presidente della Repubblica, Sergio, a 29dalla strage di. «L’onda di sdegno e di commozione generale, suscitata dopo i gravissimi attentati a Falcone e a Borsellino, il grido di dolore e di protesta che si è levato dagli italiani liberi e onesti è diventato movimento, passione, azione. Hanno messo radici solide nella società. Con un lavorio paziente e incessante, hanno contribuito a spezzare le catene della paura, della reticenza, dell’ambiguità, del ...

