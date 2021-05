Martina Franca | patto per la lettura | la sottoscrizione Dieci impegni per rendere costante l' attività

(Di lunedì 24 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Antonio Scialpi, assessore alla Cultura del Comune di: Si è svolto nella Sala consiliare di Palazzo Ducale l’ incontro per ladeltriennale per lanell’ ambito del titolo conferito dal Ministero dei Beni culturali a” Città che legge” per la seconda volta e per i prossimi tre anni. Circa 40 tra Associazioni culturali Presidio del Libro Fondazioni Asili Nido Scuole Biblioteche Librerie Operatrici ed Operatori culturali che lo scorso 11 marzo avevano aderito all’ invito dell’Amministrazione comunale – Assessorato alleculturali e Diritto allo Studio hanno suggellato con la propria firma questo impegno triennale. Ilè composto da ...

Il 28 maggio, cinema Verdi di Martina Franca. Il giorno dopo all'Orfeo di Taranto. Le riaperture, in questa parte della Puglia, non sono 'semplicemente' con i film. Nel caso di 'Morrison' c'è la presenza del regista ed autore, ...
Di seguito un comunicato diffuso da Antonio Scialpi, assessore alla Cultura del Comune di Martina Franca: Si è svolto nella Sala consiliare di Palazzo Ducale l' incontro per la sottoscrizione del Patt ...