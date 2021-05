Maria Falcone, la sua storia: l’impegno della sorella del magistrato (Di domenica 23 maggio 2021) Maria Falcone parla del suo impegno nel contrastare l’illegalità. “Metodo Falcone” e alle sue innovazioni investigative è dedicato anche, in prima tv alle 21.20 sempre su Rai storia. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il 23 maggio ricorrerà la Giornata della Legalità.“Quando è morto Giovanni, io l’ho pianto non soltanto come fratello, ma l’ho pianto come cittadina italiana. Cittadina italiana che aveva vissuto accanto a lui i momenti fondamentali della sua lotta”. Parole di Maria Falcone nel lungo e inedito dialogo con la Ministra della Giustizia Marta Cartabia che – domenica 23 maggio alle 20.45 su Rai storia – è il “cuore” del palinsesto scelto dalla stessa sorella del ... Leggi su ck12 (Di domenica 23 maggio 2021)parla del suo impegno nel contrastare l’illegalità. “Metodo” e alle sue innovazioni investigative è dedicato anche, in prima tv alle 21.20 sempre su Rai. Giovannie Paolo Borsellino. Il 23 maggio ricorrerà la GiornataLegalità.“Quando è morto Giovanni, io l’ho pianto non soltanto come fratello, ma l’ho pianto come cittadina italiana. Cittadina italiana che aveva vissuto accanto a lui i momenti fondamentalisua lotta”. Parole dinel lungo e inedito dialogo con la MinistraGiustizia Marta Cartabia che – domenica 23 maggio alle 20.45 su Rai– è il “cuore” del palinsesto scelto dalla stessadel ...

