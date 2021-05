Maria Falcone: chi è la sorella di Giovanni Falcone? età, carriera, vita privata (Di domenica 23 maggio 2021) Maria Falcone è la sorella di Giovanni, magistrato italiano di enorme fama che ha impiegato la sua vita nella lotta contro le mafie. Oggi, 23 maggio 2021 sono passati esattamente 29 anni dalla strage di Capaci, ovvero l’attentato che costò la vita a Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Maria Falcone oggi sarà ospite a Domenica In di Mara Venier per ricordare il fratello e per far si che non venga mai dimenticato l’impegno alla lotta contro le mafie e Cosa Nostra. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Maria Falcone: chi è la sorella di Giovanni ... Leggi su puglia24news (Di domenica 23 maggio 2021)è ladi, magistrato italiano di enorme fama che ha impiegato la suanella lotta contro le mafie. Oggi, 23 maggio 2021 sono passati esattamente 29 anni dalla strage di Capaci, ovvero l’attentato che costò la, la moglie e gli uomini della scorta.oggi sarà ospite a Domenica In di Mara Venier per ricordare il fratello e per far si che non venga mai dimenticato l’impegno alla lotta contro le mafie e Cosa Nostra. Scopriamo qualcosa in più su di lei.: chi è ladi...

Ultime Notizie dalla rete : Maria Falcone Mattarella ricorda Falcone: 'o contro la mafia, o complici' Poi i ringraziamenti alla sorella del giudice ucciso 29 anni fa: "un ringraziamento speciale va, come ogni anno, a Maria Falcone. Va iscritto a merito suo e della Fondazione che preside e anima con ...

Mattarella:"Mafia esiste ancora, Stato sia vigile. Mentalità nuova da sacrificio Falcone - Borsellino" ... il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e la presidente della Fondazione Falcone Maria Falcone. Con l'inno di Mameli eseguito dall'orchestra degli studenti ...

Su Rai Storia (canale 54) la ''Domenica con'' di Maria Falcone RAI - Radiotelevisione Italiana “La mafia non è stata ancora sconfitta”, sono 29 anni dalla Strage di Capaci “La mafia esiste tuttora non è stata definitivamente sconfitta, estende i suoi tentacoli nefasti e per questo è necessario tenere ancora la guardia alta con attenzione vigile”. Certo, “la condanna pop ...

A “Domenica in” Pierfrancesco Favino e Alberto Angela Domenica In, in onda il 23 maggio alle 14 su Rai1, sarà aperta dal consueto spazio informativo sui vaccini e il Covid che avrà come protagonisti la ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmin ...

