Maria Chiara Milano Vieusseux,chi è la moglie del Dottor Bassetti (Di domenica 23 maggio 2021) Matteo Bassetti è sposato con Maria Chiara Milano Vieusseux e ha due figli, Dante, 15 anni e Francesco (12). “Primo incontro nel 2001, ma non accadde nulla. Non che non mi avesse colpito: ero appena tornato dagli Stati Uniti, iniziavo a lavorare, trentenne del genere “voglio tutto subito” e quindi poco incline ai legami. Fase breve. L’anno successivo io e Maria Chiara ci siamo fidanzati, sei mesi dopo le ho chiesto di sposarmi e dopo altri sei mesi, era l’1 giugno 2003, eravamo marito e moglie”. Non solo medico e infettivologo di grande fama, Matteo Bassetti è anche un marito e papà e in una intervista rilasciata al settimanale Chi ha parlato della sua vita privata, della moglie e dei figli. “Chi sono io? Sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Matteoè sposato cone ha due figli, Dante, 15 anni e Francesco (12). “Primo incontro nel 2001, ma non accadde nulla. Non che non mi avesse colpito: ero appena tornato dagli Stati Uniti, iniziavo a lavorare, trentenne del genere “voglio tutto subito” e quindi poco incline ai legami. Fase breve. L’anno successivo io eci siamo fidanzati, sei mesi dopo le ho chiesto di sposarmi e dopo altri sei mesi, era l’1 giugno 2003, eravamo marito e”. Non solo medico e infettivologo di grande fama, Matteoè anche un marito e papà e in una intervista rilasciata al settimanale Chi ha parlato della sua vita privata, dellae dei figli. “Chi sono io? Sono ...

