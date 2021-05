Marco D’Amore saluta Ciro Di Marzio: il video dopo l’ultimo giorno di riprese sul set di Gomorra La serie (Di domenica 23 maggio 2021) Con un accorato saluto attraverso un post sul proprio profilo Instagram l’attore e regista Marco D’Amore ha salutato tutti i componenti del cast di Gomorra, che lo hanno accompagnato per 8 anni in questo progetto di successo. Tanta l’emozione dell’attore che si è lasciato andare in un toccante saluto a cui i fan hanno subito risposto mostrando lo stesso attaccamento per la serie tv italiana tra le più rappresentative degli ultimi anni. Gomorra 5: la fine delle riprese della serie tv Nei giorni scorsi lo stesso destino era tocca a Salvatore Esposito che aveva salutato il suo personaggio di Genny Savastano in un toccante video pubblicato sui social. A pochi giorni di distanza è arrivato lo stesso momento anche per ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 maggio 2021) Con un accorato saluto attraverso un post sul proprio profilo Instagram l’attore e registahato tutti i componenti del cast di, che lo hanno accompagnato per 8 anni in questo progetto di successo. Tanta l’emozione dell’attore che si è lasciato andare in un toccante saluto a cui i fan hanno subito risposto mostrando lo stesso attaccamento per latv italiana tra le più rappresentative degli ultimi anni.5: la fine delledellatv Nei giorni scorsi lo stesso destino era tocca a Salvatore Esposito che avevato il suo personaggio di Genny Savastano in un toccantepubblicato sui social. A pochi giorni di distanza è arrivato lo stesso momento anche per ...

Advertising

Marco_Spark89 : @AndreC198 @Comunardo candido a dichiarazione d'amore della settimana - CrocifissoDent2 : Sul Fatto oggi in edicola scrivo di Vesuvio, libro per ragazzi scritto a quattro mani da Marco D'amore e Francesco… - zazoomblog : Gomorra 5 oggi l’ultimo ciak: le parole e le emozioni di Marco D’Amore - #Gomorra #l’ultimo #ciak: #parole… - zazoomblog : Gomorra 5 oggi l’ultimo ciak: le parole e le emozioni di Marco D’Amore - #Gomorra #l’ultimo #ciak: #parole - overblastmusic : RT @SempreSperare: @padremarcosj Per mia figlia,la nostra pagina con le nostre intenzioni,per la tribolazione del mondo in ogni sofferenza,… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco D’Amore 'Vesuvio', esce libro di Marco D'Amore e Francesco Ghiaccio ANSA Nuova Europa