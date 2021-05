Marchisio difende Juric | “Complimenti mister | certe parole solo in Italia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 maggio 2021) “E comunque. Non si può iniziare l’intervista con. E avere il coraggio di andare via e non continuare l’intervista è stata la decisione più giusta. Come ha detto il: ‘in’“. Con queste, Claudioha spezzato una lancia in favore di Ivan, allenatore del Verona, furioso al termine della partita con il Napoli per una domanda postagli da Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport. Il tecnico croato ha fatto riferimento a un atteggiamento sbagliato della stampana, condiviso evidentemente dall’ex centrocampista bianconero. E comunque.Non si può iniziare l'intervista con ...