Mara Maionchi, ha una passione incredibile, non l’avreste mai detto: ecco quale (Di domenica 23 maggio 2021) Recentissimamente Mara Maionchi ha svelato una sua passione nascosta. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta Mara Maionchi (Instagram)Produttrice discografica, presentatrice radiofonica e tanto altro, quello di Mara Maionchi è uno dei volti più famosi della tv nostrana. In giovane età ha svolto alcune professioni, prima di dedicarsi alla sua più grande passione, ovvero quella nei confronti della musica e di tutto ciò che gli ruota attorno. Con il tempo è diventata anche un’affermata talent scout, infatti grazie al suo fiuto in materia ha scoperto diversi artisti. Nel corso della sua brillante carriera ha seguito da vicino svariati cantanti di alto calibro, a partire dalla seconda metà degli anni sessanta. Nell’ultimo ventennio ... Leggi su kronic (Di domenica 23 maggio 2021) Recentissimamenteha svelato una suanascosta. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta(Instagram)Produttrice discografica, presentatrice radiofonica e tanto altro, quello diè uno dei volti più famosi della tv nostrana. In giovane età ha svolto alcune professioni, prima di dedicarsi alla sua più grande, ovvero quella nei confronti della musica e di tutto ciò che gli ruota attorno. Con il tempo è diventata anche un’affermata talent scout, infatti grazie al suo fiuto in materia ha scoperto diversi artisti. Nel corso della sua brillante carriera ha seguito da vicino svariati cantanti di alto calibro, a partire dalla seconda metà degli anni sessanta. Nell’ultimo ventennio ...

Advertising

bvrbietvrici : @steampuncake Commenti in italiano a Mara Maionchi pls lmao - SteBlackRun : @dedaIux stava baciando il santino di Mara Maionchi - MARI151280 : @darioloc81 @titoramidara Io butterei lì una Mara Maionchi ?? Con Malgioglio (che ha portato troppa fortuna) E i Fer… - fabiano8marzo : Per #Eurovision 2022 voglio sul palco anche Mara Maionchi che manda affanculo i Francesi. Grazie. #ESCita - elettrasunrise : RT @bovarismo: Io all’Eurovision 2022 voglio Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi ed Myss Keta a condurre. Non sento ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Maionchi Michela Giraud, chi è la rivelazione comica del momento È però con Lol - Chi ride è fuori , il comedy show di Amazon presentato da Fedez e Mara Maionchi, che la Giraud ha fatto il botto, uscendone con uno stuolo di nuovi fan e con una hit - tormentone dal ...

Elisa Isoardi fa un appello a Matteo Salvini in diretta tv " chiamami.." e in studio nessuno parla più Mara Maionchi e Iva Zanicchi hanno poi chiesto alla Isoardi se si fosse pentita della foto postata sui social che li riprendeva in un momento intimo e lei ha risposto: "Era una foto d'amore, una foto ...

Mara Maionchi, ha una passione incredibile, non l’avreste mai detto: ecco quale kronic Elisa Isoardi single da tre anni si racconta a Venus Club Così Elisa Isoardi ha scherzato a sua volta: Quel tatuaggio lo riconosco in Todaro non in lui! Alla conduttrice e alle opinioniste Mara Maionchi e Iva Zanicchi ha confidato di essere single da tre ann ...

Elisa Isoardi: “Avevo farfalle e batticuore”, la confessione dell’ex naufraga Il retroscena sul passato. Durante la sua intervista, Elisa Isoardi ha inoltre raccontato di un episodio particolare capitato quando era alla conduzione di Linea Verde Poi è andata come è andata” ha r ...

È però con Lol - Chi ride è fuori , il comedy show di Amazon presentato da Fedez e, che la Giraud ha fatto il botto, uscendone con uno stuolo di nuovi fan e con una hit - tormentone dal ...e Iva Zanicchi hanno poi chiesto alla Isoardi se si fosse pentita della foto postata sui social che li riprendeva in un momento intimo e lei ha risposto: "Era una foto d'amore, una foto ...Così Elisa Isoardi ha scherzato a sua volta: Quel tatuaggio lo riconosco in Todaro non in lui! Alla conduttrice e alle opinioniste Mara Maionchi e Iva Zanicchi ha confidato di essere single da tre ann ...Il retroscena sul passato. Durante la sua intervista, Elisa Isoardi ha inoltre raccontato di un episodio particolare capitato quando era alla conduzione di Linea Verde Poi è andata come è andata” ha r ...